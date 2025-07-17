Daha kredi çeken ve bu kredileri ödemeyen veya ödeyemeyen emeklilerin maaşlarına haciz ile bloke işlemi uygulanamıyordu. Yargıtay yeni kararına göre içtihatları birleştirme kararı aldı. Emeklilere tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve rıza talimatları nedeniyle bankanın emekli maaşına doğrudan bloke koymasının mümkün olduğu kararlaştırıldı.

OKUMADAN İMZALAMAYIN

Burada asıl dikkat edilmesi gereken ise emeklilerin kredi sözleşmesini imzalamadan önce okuması ve haciz konulabileceğine rıza göstermesi. Eğer emekliler kredi sözleşmesinde bu duruma rıza göstermezse bankalar kredi vermeyebilir.

Alınan kararda maaşın ne kadarına haciz konulabileceği belirtilmezken, karar Resmi Gazete’de yayımlandı.