Yeni sezonda Süper Lig’e yükselme mücadelesi verecek olan Arca Çorum FK’da teknik direktörlük görevine Tahsin Tam’ın getirilmesinden sonra gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

Kayserispor’dan Ganalı stoper Attamah ile prensip anlaşmasına varan Arca Çorum FK’nın birkaç oyuncu ile daha imza aşamasına geldiği bilgisine ulaşıldı. 27 Haziran’da başlayacak Kayseri kampı öncesinde birkaç transferi açıklaması beklenen Arca Çorum FK’nın biten sezonu Pendikspor’da tamamlayan Nijeryalı golcü Emeka Eze ile büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

Türkiye liglerinde, Adanaspor, Keçiörengücü, İstanbulspor ve Eyüpspor’dan sonra biten sezonda da 1.Lig ekibi Pendikspor’da top koşturan Eze’nin yakın zamanda Çorum FK’ya imza atması bekleniyor.

29 yaşındaki Emeka Eze, Pendikspor formasıyla 32 resmi maçta 2.409 dakika süre alırken, 13 gol atıp 2 de asist yaparak 15 gole direkt katkı sağladı.

EZEH DE GÜNDEMDE

Öte yandan, Arca Çorum FK’nın, 1.Lig ekibi Keçiörengücü’nden 28 yaşındaki kanat oyuncusu Francis Ezeh ile de temas halinde olduğu ve bu oyuncuyu da kadrosuna katmak istediği biliniyor.