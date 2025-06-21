Yeni sezonda Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Arca Çorum FK’nın teknik direktörü belli oldu. 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında da Çorum FK’yı çalıştıran Tahsin Tam’la anlaşma sağlandı. Resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

55 yaşındaki Tahsin Tam, 2022-2023 sezonunda Çorum FK’yı 2.Lig’den 1.Lig’e çıkartırken, görev yaptığı dönemde kırmızı-siyahlı takımın başında 36 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 7 beraberlik 6 yenilgi alan Çorum FK 76 puan toplarken, attığı 66 gole karşılık 26 gol yedi.

Tahsin Tam, Çorum FK’dan ayrıldıktan sonra geçen sezon Ankara Keçiörengücü’nde 13 hafta, biten sezonda ise Vanspor’da 5 hafta görev yaptı.

Çorum FK’nın, Tahsin Tam’dan sonra başta Kayserispor’dan Attamah olmak üzere birkaç bomba transfer de açıklaması bekleniyor.