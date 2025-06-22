Sivas’ta düzenlenen U 10-11, 12- 13 ve 14 Türkiye Güreş Şampiyonasında mindere çıkan Çorumlu güreşçiler toplamda 7 madalya kazandılar. Alperen Demirkol, Furkan Berk Yılmaz ve Halil İbrahim Kalender şampiyon oldular.

ÜÇ GÜREŞÇİ bŞAMPİYON

Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada, grekoromen stilde antrenör Çelebi Bayır nezaretinde mücadele eden Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçilerinden 12 yaş kategorisi 57 kiloda Alperen Demirkol ve 13 yaş kategorisi 57 kiloda Furkan Berk Yılmaz tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldular.

ÜÇ ÜÇÜNCÜLÜK MADALYASI

Yine Çorum Belediye Spor Kulübü’nden 11 yaş kategorisi 62 kiloda Hamza Yağız Bayır, 14 yaş yaş kategorisi 87 kiloda Hasan Efe Yaldıran ve yine 14 yaş kategorisi 100 kiloda ise Necati Göksuoğlu Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalya kazandılar.

10 yaş kategorisi 52 kilonun madalya müsabakasında yenilen Murat Özkoçak ise şampiyonayı beşinci olarak tamamladı.

BİR ALTIN DA KALENDER’DEN

Serbest stilde de Çorum’a 1 altın madalya geldi. 10 yaş kategorisi 44 kiloda mindere çıkan İl Özel İdaresi Gençlikspor Kulübü güreşçisi Halil İbrahim Kalender tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.