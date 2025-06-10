Türkiye'de uygulanan yüksek faizler nedeniyle bankalar, esnaflardan aldığı POS komisyon oranlarında artışa gitmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda birçok banka, komisyon oranını yüzde 4'e kadar yükseltirken, bu durum orta ve küçük ölçekli işletmelerin isyan etmesine neden oldu.

Geçtiğimiz yıllarda yüksek komisyon oranlarını 'IBAN ödemesi' ile aşmaya çalışan esnaf, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın doğrudan IBAN'a transfer uygulamalarına yönelik yüklü para cezası uygulamasının ardından çaresiz kalmış durumda.

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Show Haber'e konuşan esnaflar, bankaların uyguladığı yüksek komisyonlara tepkili. Bazı esnaflar POS cihazına uygulanan komisyonun yanı sıra, elde edilen geliri kendi hesaplarına aktarırken bile komisyon kesildiğini iddia ediyor.

Yüksek komisyon oranını doğrudan fiyat etiketlerine yansıtan esnaf, günün sonunda zamlardan şikayetçi olan vatandaşlarla karşı karşıya gelmek durumunda kalıyor. Esnaflar, bankaların POS komisyonlarını indirmesi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirme kararını beklememelerini, düşük komisyon aracılığıyla esnafa ve ticarete destek vermelerini talep ediyor.