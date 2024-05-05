Esnaf odaları temsilcileri ile her ay düzenli olarak gerçekleştiren bu toplantıların oldukça yararlı olduğunu ve bugüne kadar yapılan çalışmalarda güzel sonuçlar elde edildiğini belirten Vali Dağlı, esnaf odaları ile el ele vererek çalışmalara aynı kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ile esnaf odası başkanlarının hazır bulunduğu toplantıya ayrıca; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan ve Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR