İlgili esnaf odaları temsilcileriyle yapılan toplantıların oldukça yararlı olduğunu ve güzel sonuçlar elde edildiğini belirten Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, esnaf odaları ile el ele vererek iletişim ve koordinasyon içerisinde çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini ifade etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ile esnaf odası başkanlarının hazır bulunduğu toplantıya ayrıca; Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan ve Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.