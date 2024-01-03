Bu kapsamda Merkez Mahalle Muhtarları ile Asayiş Toplantısı, Vali Doç. Dr. Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan ve Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, ilimizdeki huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik muhtarların görüş ve önerileri alınarak, karşılıklı istişarelerde bulunuldu. İlimizde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak toplumun her kesimiyle ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Zülkif Dağlı, bu çalışmaların hız kesmeden ve artarak devam edeceğini ifade etti.

Son bir ay içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilerek, muhtarların önerilerinin değerlendirildiği toplantının belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.