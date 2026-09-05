Arca Çorum FK’nın geçen sezonun ara transfer döneminde Fransa 2.Ligi takımlarından Grenoble’den satın alma opsiyonuyla kiraladığı ancak sezon bitiminde opsiyonunu kullanmayıp yollarını ayırdığı milli stoper Efe Sarıkaya’nın yeni adresi belli oldu. 21 yaşındaki milli stoper, Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Gaziantep FK ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezon Grenoble formasıyla 2 maçta 180 dakika süre alan Efe Sarıkaya, geçen sezonun ara transfer döneminde geldiği Arca Çorum FK’da da 2 karşılaşmada 12 dakika oynamıştı.

SON GÜN İKİ İMZA DAHA

Öte yandan, Gaziantep FK transfer döneminin son gününde Sakaryaspor’dan kaleci Ataberk Dadakdeniz ile 1 yıllık, Fildişi Sahilli stoper Abakar Sylla ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı.