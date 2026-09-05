Elliot Watt, geçen sezonun son haftasında Celtic ile oynanan maçta çift sarıdan kırmızı kart görmüş, maçın ardından hakeme yönelik yoğun itirazları ve söylemleri nedeniyle İskoçya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından 4 maçla cezalandırılmıştı.

Samsunspor, cezaya itiraz ederken, İskoçya Futbol Federasyonu itiraz sürecinde oyuncunun tedbirini kaldırdı. İlk hafta Göztepe maçında çift sarıdan gördüğü kırmızı kart nedeniyle forma giyemeyen Elliot Watt, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe maçlarında ise forma giydi. İskoçya Futbol Federasyonu, Samsunspor’un itirazı üzerine yaptığı değerlendirmede oyuncuya 2 maç ceza verdi.

İskoç oyuncu 6 Eylül’deki Kocaelispor ve 12 Eylül’deki Arca Çorum FK maçlarında forma giyemeyecek.