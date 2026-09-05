Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nde mücadele eden Arca Çorum FK, Eyüpspor’la Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürürken, Çorum protokolü takıma moral ziyaretinde bulundu.

Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ın yer aldığı heyeti kulüp tesislerinin girişinde yöneticiler karşıladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, protokol heyeti ile kulüp yöneticileri arasında devam eden 2026-2027 Sezonuna ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Protokol heyeti, Eyüpspor maçına hazırlanan takıma da ziyarette bulunuldu. Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, takım kaptanı Fredy’e çiçek verirken, protokol üyeleri teknik heyet ve futbolcularla sohbet edip devam eden sezonla ilgili başarı dileklerini ilettiler.

Muhabir: Haber Merkezi