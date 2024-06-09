CHP önceki dönem il yöneticileri Biçer, Arslan , Bükücü ve Karatepe, Grup Başkanvekili Sadettin Akgül ve Meclis Üyeleri ile bir süre sohbet ederek, meclis çalışmalarında başarılar dilediler.

Ziyaretin ardından bir mesaj yayınlayan önceki dönem İl Başkanlarından CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, “İl Başkanı olduğum dönemde birlikte görev yaptığımız önceki dönem il başkan yardımcılarımız Necdet Biçer, Duran Arslan, Ali Bükücü ve Meftun Karatepe, İl Genel Meclisi'nde ziyaretimize geldiler. Değerli yol arkadaşlarımıza destekleri için sonsuz teşekkür ediyoruz.” ifadesinde bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ