Türkiye’de işçi sınıfı ve gençlik mücadelesinin ancak ABD ve NATO destekli askeri darbeler ve cuntalar zinciriyle durdurulabildiğini kaydeden Aygün, “12 Eylül 1971 askeri darbesine rağmen ayağa kalkmayı başaran işçi sınıfı ve halk hareketi, bu kez daha ağır bir zulüm makinesiyle, 12 Eylül 1980’de ilan edilen darbe ile ezildi.

Türkiye’de darbelerle iç içe geçmiş bir dikta geleneğinden söz edilebilir. Ne var ki o zulüm günlerinin içinden, işkencehanelerden, cezaevlerinden, idam sehpalarından yükselen ve Anka kuşu misali kendi küllerinden doğan bir diriliş geleneğini de görmek gerekir. Denizlerden devralınan bayrak, 12 Eylül’ün zulüm günlerinde, bu kez 17 yaşında Erdal Eren’in ellerindedir.

Erdal Eren, ‘Bütün devrimcileri ve onların bir parçası olan beni aldığınız emirlere uygun yargılayabilir ve ölüm cezası verebilirsiniz. Fakat bu ilelebet sürmeyecektir. Bir gün sizin yerinize halkımız olacak, sizi ve koruduğunuz düzeni yargılayacak, doğru kararı verecektir…’ demişti.

Erdal Eren 13 Aralık 1980’de darağacında katledildi. Denizlerin idamının üzerinden 50, Erdal’ın idamının üzerinden ise bugün itibarıyla tam 42 yıl geçmiş bulunuyor” dedi.

Bugün ülkede okuryazar olmayan sayısının 40 yıl öncesi gibi yüzde 70’lerde olmadığını ancak Almanya’ya işçi göçüne beyin göçünün de eklendiğini belirten Aygün, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“İtilip kakılan, aşağılanan, insanca yaşam ve gelecek güvencesi olmayan gençlerin yüz binlercesi Avrupa yolunu kolluyor. Varlıklı ailelerin çocukları kolejlere, yoksul çocuklar ise ya imam hatip liselerine ya da haftanın 4 günü işçi olarak çalışacakları mesleki eğitim merkezlerine (MESEM) gönderiliyor. Yandaşlık, torpil arşa çıkmış durumda. Memleket diploma cenneti ama her yer diplomalı işsiz kaynıyor. Türkiye’de sanayi adına kolonya fabrikasından çok ötesi var artık. Ama işçi hakları da kuşa çevrilmiş durumda. Hem göçmen hem yerli işçiler, ucuz emek pazarında Pakistan ve Bangladeş’le yarıştırılıyor. Asgari ücret genel ücret haline getirildi. Çalışanların yarısından fazlası ve üstelik aileleriyle birlikte açlık çıtasının altında yaşıyor. Yani yine aç! Tarikat ve cemaatler altın çağını yaşıyor. Elbette bütün bu gericilik mekanizması 12 Martlardan, 12 Eylüllerden güç alarak, Özal ve devamındaki iktidarlar sayesinde palazlanarak ve nihayet AKP’li yıllarda ve tek adam yönetiminde zirveye çıkmış bulunuyor.

Önceleri ABD ve NATO’nun savaş arabasına binilirken, şimdilerde buna Rusya’nın savaş arabası eklendi. Ekonomik, askeri ve siyasi bakımdan emperyalizme bağımlılık daha da artmış durumda.

İşte Denizleri ve Erdal Eren’i anlamak, yarım asırlık bu sınıf mücadelesinde ülkenin nereden nereye getirildiğini anlamaktan da geçiyor.” (Haber Merkezi)

