İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan AB Erasmus+ okul ortaklıkları programı çerçevesinde Kargı Fen Lisesi’nden iki öğretmenin de yer aldığı proje ekibi bir hafta boyunca Macaristan’ın Budapeşte şehrinde proje çalışmalarına katıldı. Proje ziyaretine merkez ve ilçelerindeki 6 farklı okuldan toplam 10 öğretmen katıldı.

Öğretmenler, Budapeşte’deki okulda Dijital Okuryazarlık ve Yetkinlik Gelişimi, Yeni Nesil Web araçları (Web 2.0 Araçları), Dijital Eğitim Becerileri, Uzaktan Eğitim Pedagojisi ve Metodolojisi, Hibrit Eğitim Metodolojisi, Dijital Medya Okuryazarlığı gibi konularda eğitim aldı. Ayrıca öğretmenler, oryantasyon etkinlikleri kapsamında Budapeşte, Estergon ve Viyana’daki tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.



(Volkan SINAYUÇ)

