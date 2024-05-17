Oda Başkanı Sedat Ek, önceden kullanılan kredilerin faizlerini tekrar güncellenerek artırılmasının kredi borcu ödeyen esnafı hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan bu kararın kredi ödeyen esnaf ve sanatkârları zor durumda bıraktığını vurgulayan Ek, “Esnaf ve sanatkar ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatında vazgeçilmez öneme sahiptir. Ülkemizde; ekonomik ve sosyal kalkınmanın dengeli biçimde sağlanması, dağıtılması ve sürdürülmesine yaptıkları katkı, işsizliğin azaltılması ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasında oynadıkları rol esnaf ve sanatkârları ekonomik, toplumsal ve sosyal yönlerden vazgeçilmez konuma taşımaktadır. Esnaf ve sanatkar piyasanın ve ekonominin en büyük finansörüdür. Esnaf çökerse ülke ekonomisi de çöker. Devlet esnafını koruyucu ve kollayıcı tedbir alması gerekirken, esnafa faizsiz ve cansuyu kredisi beklerken, daha önce kullanmış olduğu kredilerin faizini artırmasını kabul etmiyoruz. Esnaftan önceden kullandığı krediye faiz farkı istemek hiç adaletli değildir.Bu artışlar zor ve sıkıntılı olan esnafımızı daha da mağdur edecek ve esnaflarımız kredileri ödemekte zorlanacaktır. Bu düzenlemenin geriye alınması hususunda devletimiz esnaf ve sanatkarlara destek olması için gereğini yapacağına inanıyorum” dedi.

Sedat Ek, yüzde 7.5 ile kredi kullanan kredinin faiz oranı %17, yüzde 8.5 ile kredi kullanan kredinin faiz oranı %18, yüzde 9.5 ile kredi kullanan kredinin faiz oranı %21, yüzde 12.5 ile kredi kullanan kredinin faiz oranı %24, yüzde 15 ile kredi kullanan kredinin faiz oranı %24, yüzde 17.5 ile kredi kullanan kredinin faiz oranı %25, yüzde 20 ile kredi kullanan kredinin faiz oranı %26, yüzde 22.5 ile kullanılan kredinin faiz oranı %27, yüzde 24 ile kullanılan kredinin faiz oranı %28, yüzde 25 ile kredi kullanan kredinin faiz oranları %29 olduğunu da sözlerine ekledi.

Editör: Haber Merkezi