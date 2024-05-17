Gençliğin bir milletin geleceği olduğunu hatırlatan SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı özgürlük hareketinin tüm yurda yayıldığını, milletimizin azim ve kararlılıkla girdiği milli mücadelenin zaferle sonuçlandığını dile getirdi.

19 Mayıs’ın ulusumuzun yeniden doğuş günü olduğunu dile getiren Baran, “Bağımsızlığını büyük bir mücadele ile kazanan bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak olanlar da geleceğimiz olan gençlerimizdir. ‘Bütün ümidim gençliktedir’ diyen Atatürk, binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni çok güvendiği gençlere emanet etmiştir. Bir millet, gençlerini iyi yetiştirebildiği ve onlara imkânlar sunduğu takdirde gelişir ve ilerleyebilir.

19 Mayıs Gençlik, gençlik ise gelecek demektir. Milli ve manevi değerlerine bağlı, saygı ve hoşgörü içinde olan donanımlı gençlerle, Türkiye’nin geleceği teminat altındadır. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti gençlerimize emanettir. Gençlerimizin görev ve sorumluluğu, bu değerli emaneti yaşatarak sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmaktır” dedi.

Türkiye’nin en önemli servetinin gençler olduğunu da kaydeden Ceyhan Baran sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün bizlerin bulunduğu konumlara yarın gençlerimiz gelecekleridir. İşte bu nedenle gençlerimize yaptığımız her hizmet, aslında ülkemiz geleceğine yapılmış birer yatırım olarak değerlendirilmelidir. Bir millet, gençlerini iyi yetiştirebildiği ver onlara, kendilerini ispat edecek imkanlar sunabildiği sürece ilerleyebilirler. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk`ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ