Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 12.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor Ankara’da Başkent Beşiktaşlılar takımının konuğu oldu. Beştepe Voleybol Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Çorum’un efeleri üst üste aldığı sayılarla farkı açarak ilk seti 25-12 kazandı. İkinci sette de oyunun kontrolünü elinde tutan Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor zaman zaman zorlanmasına rağmen bu seti de 25-22 kazandı ve skoru 2-0’a getirdi. Üçüncü sette moral olarak çöken rakibi karşısında smaçları rahatça sayıya çeviren efeler bu seti 25-14 maçı da 3-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Çorum’un efeleri puanını 27’e yükselterek zirve yarışını sürdürürken, ev sahibi Başkent Beşiktaşlılar ise 13 puanda kaldı.