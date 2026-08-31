İlimiz Sungurlu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde Türk kültüründe önemli yere sahip kurt, kartal ve şahinlerden oluşan Türk ongunları gösterileri gerçekleştirildi.

Program öncesinde ARCA Çorum FK Sokağı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, etkinlik kapsamında kurtlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Başkan Dere’nin kurtlarla birlikte yaptığı yürüyüş, vatandaşların yoğun ilgisini çekti.



Ardından başlayan programda, Türk kültürünün simgeleri arasında yer alan kurt, kartal ve şahinlerle gösteriler sunuldu. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği gösterilerde renkli görüntüler oluşurken, özellikle çocuklar gösterileri yakından izleme fırsatı buldu.

Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen program, Sungurluluların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.