Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in talimatlarıyla, Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce koordinasyonunda çalışmalar yürütülüyor. Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in Eşi Vildan Şahiner, Başkan Yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan'ın eşleri Önay Sezen ve Medine Dağaşan, ilçeye gelen ailelerin tüm ihtiyaçları ile yakından ilgileniyor. Gönüllü olarak her an ailelerin yanında olan hanımlar; konaklama için ev, eşya temini, gıda ve diğer acil tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Ev ziyaretleri yaparak depremzede ailelerin eksiklerini tespit eden Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce de not alınan tüm talepleri yerine getirmek için çaba gösteriyor.

Depremzede aileler için bir mesaj yayınlayan Başkan Şahiner ise, "Sevgili kardeşlerim; ilçemize, evimize ve gönlümüze hoş geldiniz. Gönül isterdi ki sizi çok daha farklı, çok daha güzel sebeplerle ilçemizde ağırlayalım. Ancak yüce Mevla'mın takdiriyle acı bir vesileyle sizleri misafir etmek nasip oldu.

Ülke olarak 6 Şubat sabahı hep birlikte kara bir güne gözlerimizi açtık. Depremin etkilediği 11 il dışında bütün milletimiz de bu acıyı derinden hissetti. Biz Sungurlu Belediyesi olarak o kara sabahtan itibaren var gücümüzle sizlerin yanında olmaya gayret gösterdik. Gerek deprem bölgesine giden saha ekibimizle gerekse burada oluşturduğumuz yardım merkezimizle acınızı paylaşmaya çalıştık. İlçemize gelen ailelerimizi gülen yüzümüzle yardım merkezimizde karşıladık, tüm ihtiyaçlarını gidermek için elimizden geleni yaptık" ifadelerini kullandı.

"Yeni komşularınız olmaya hazırız"

Başkan Şahiner, "Ulaştığımız ya da bilgisini aldığımız her ailemiz ile yakından ilgilendik. Gönlümüzün kapısını sonuna kadar sizler için açarak dert ortağınız, yeni komşularınız olmaya hazırız. Yaşamış olduğunuz bu zor günler inşallah en kısa zamanda bitecek, güzel günler sıcacık sarıp sarmalayacak hepimizi. O günler gelene kadar da biz hep sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Madden ve manen sizler için ne yapabilirsek yapmaya çalışıyoruz ve devam edeceğiz" dedi.