Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi personeli ile iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Tüm sağlık çalışanlarımıza, ülkemize ve aziz milletimize sundukları hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyorum. Son yıllarda milletimizin mücadele azmi ile ülkemizin direnme kapasitesini test eden pek çok sınamadan geçtik. Milyonlarca insanın hayatına mal olan korona virüs salgınından dünya ile birlikte biz de olumsuz etkilendik. Sağlık ordumuzun cansiperane gayretleri ev vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde salgın döneminde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık" dedi.

"Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz"

Bir müjdeyi paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önceki hafta bir müjdemizi yeni katılımlarla sağlık ordumuzu daha da güçlendiriyoruz. Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz. Bunlardan 2 bin 832 sürekli işçi ile 9 bin 59 sözleşmeli sağlık personelinin atamasını deprem bölgesindeki illere yapacağız. Felaketin yaralarının en kısa sürede sarılması için gereken her türlü çabayı sergileyeceğiz. Seçim sürecinin çalışmalarımızı sekteye uğratmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Depremzedelerimizin bizden çok büyük beklentileri olduğunu biliyoruz. Özellikle yıkıntıların hemen yanında yeşeren bu umutları boşa çıkarmayacağız. Aziz milletimizin hem kendi hem evlatlarının aydınlık geleceği için sandıkta en doğru kararı vereceğine inanıyorum" açıklamasını yaptı.