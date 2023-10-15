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*** Çok önemli bir tarihi kadın figür olan Puduhepa’nın tanıtımı adına gerçekleştirdiği projelerle, Türkiye çapında da dikkatleri üzerine çeken İŞKAD, “Çorum’u Sevenlerin Gazetesi” ÇORUM HABER açısından da büyük değer ifade ediyor. Dolayısıyla, İŞKAD’ın tüm etkinliklerine ÇORUM HABER hiç tereddütsüz azami desteği veriyor.

*** İŞKAD yöneticileri de, ÇORUM HABER’in kurucusu, başyazarı, duayen gazeteci Mehmet Yolyapar’ı hep “içlerinden biri” olarak görüyorlar, “Çorum’un Mehmet Abisi” diye niteliyorlar.

*** Cumartesi günü de, İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli, Yardımcısı Semra Şahin ve Yönetim Kurulu Üyesi Banu Özdil Yücel, bir pasta ile ÇORUM HABER’i ziyaret edip, Mehmet Yolyapar’ın 17 Eylül 2023 tarihinde meslek yaşamının 54. yılına girişini kutladılar.

*** İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli, Yardımcısı Semra Şahin ve Yönetim Kurulu Üyesi Banu Özdil Yücel, Cumartesi günü gazetemizi ziyaret ederek, Mehmet Yolyapar’ın meslekte 54. yıla girişini pasta keserek kutladılar ve etkinliklerine desteğinden dolayı teşekkür ettiler.