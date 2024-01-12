İstanbul’da faaliyet gösteren Çorum’un çeşitli sivil toplum kuruluşları yöneticileri, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi ziyaret ederek STK’ların sorunlarını masaya yatırdılar. Ziyaret, daha önce İlgezdi’nin danışmanlığını da yapmış olan Ataşehir Belediye Meclisi aday adayı, hemşehrimiz Mehmet Aydoğanoğlu tarafından organize edildi.

Ziyarete, Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, ÇEKVA’dan Hüseyin Kapusuz, ÇESİAD’dan Mehmet Ünal, CHP Kargı İlçe Başkanı Kemal Dümenci, CHP Kargı Belediye Başkan Adayı Hamit Dereli, Osmancık, Mecitözü, Kargı dernekler federasyonları yöneticileri ve bazı Çorumlu iş insanları katıldı.