Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Dönem Sonu Faaliyet Haftası” öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını sağlıyor. 

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Çorum genelinde yaklaşık 98 bin öğrenci, bu yıl ilk kez uygulanmaya başlanan “Dönem Sonu Faaliyet Haftası”nda öğretmen ve öğrencilerin keyifli ve öğretici etkinlikler gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. 
Okullarda dönem sonu faaliyet haftası kapsamında; Çorum Şehitliği, 15 Temmuz Şehitleri Müzesi, Çorum Minia, Millet Bahçesi ve Çorum Müzesi gezilirken, okullarda en sevdiğini paylaş, kermes, bilgi yarışmaları, yetenek paylaşım saati, görsel sanat etkinlikleri, sosyal sorumluluk, bilim ve spor saati gibi birçok etkinlik okul ve çevre şartları göz önünde bulundurularak öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde düzenlendi. 

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