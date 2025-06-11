Çalgan, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, emniyet ve jandarma birimlerince geçen yılın Mayıs ayına göre 2025 yılı Mayıs ayında asayiş olaylarında düşüş olduğuna kaydederek, “Çorum’un huzuru, Türkiye’nin huzuru için trafik ve asayiş ekiplerimiz tarafından yapılan denetimler, güvenlik uygulamaları ve ani kontroller kesintisiz şekilde sürdürülmektedir” dedi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçları kapsamında Mayıs ayında 20 operasyon gerçekleştirildiğini kaydeden Çalgan, bu operasyonlarda gözaltına alınan 33 kişiden 21’inin tutuklandığını 5 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını belirtti.

Çalgan, uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplam 22 kişi tutuklandığını kaydederek bu operasyonlarda 329 gram Esrar, 131 gram, Metamfetamin, 11 gram Skunk, 3.630 gram Bonzai,186 gram Bonzai Hammaddesi,11.952 adet Sentetik Ecza ve 18 adet Ecstasy ele geçirildiğini belirtti.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK