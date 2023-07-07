Akşemseddin Camisi önünde bir araya gelen İHH üyeleri, "5 Temmuz'u unutma" yazılı pankart açarak 14 yıl önceki olaylarda hayatını kaybedenler için dua etti.

Gruptakiler adına açıklama yapan Çorum İHH Başkanı Taner Şanlı, Urumçi'de yüzlerce kişinin öldürüldüğünü, binlerce kişinin yaralandığını ve gözaltına alındığını söyledi.

Çin hükümetinin Doğu Türkistan'da insan hakları ihlallerini sürdürdüğünü öne süren Şanlı, "Çin hükümeti sistematik asimilasyon, işçi programları, zorunlu nüfus ve göç programlarıyla Doğu Türkistan'ın Müslüman nüfusunu azaltmaya çalışırken, Çinlilerin ev ve iş garantileriyle Doğu Türkistan'a göçlerini teşvik etmekte, demografik yapıyı tersine çevirmeye çalışmaktadır." dedi.

Çin'deki toplama kamplarının sayısının 1200'ü geçtiğini iddia eden Şanlı, kamplardaki insan sayısının da 3 milyona kadar çıktığını söyledi.

Şanlı, Çin'in uluslararası hukuk kurallarına aykırı şekilde asimilasyon ve soykırım politikalarını sürdürdüğünü savunarak, Doğu Türkistan'daki olayların son bulması gerektiğini kaydetti.