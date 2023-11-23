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Gelir İdaresi Başkanlığı, Çorum'da personel alımı yapacağını duyurdu. Toplam 13 kişilik kontenjan için ilçelere göre dağılım açıklandı. Başvuru şartları neler? İşte başvuru tarihi ve sınav tarihi...

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2000 Gelir Uzman Yardımcısı alacak.

Başkanlık, Çorum’da ilçelere 13 kişilik kontenjan ayırdı. Gelir İdaresi Başkanlığının ilanına göre; Alaca'ya 2, İskilip'e 1, Kargı'ya 1, Laçin'e 1, Mecitözü'ne 2, Oğuzlar'a 1, Ortaköy'e 1 ve Sungurlu ilçesine 4 kişi alınacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Başvurular, 21 Kasım Salı günü başladı, 30 Kasım Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar kurumun internet sitesinde yer alıyor. Posta yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.”

SINAV NE ZAMAN?

Giriş sınavının yazılı bölümü 16 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.

Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığın internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecek.