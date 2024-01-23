Kadastro Müdürlüğü’nün 2023 yılı içerisinde talebe bağlı yapılan işlemleri kamuoyuna açıklandı. 2023 yılında kadastro güncelleme çalışmaları ile mekânsal gayrimenkul sistemi (MEGSİS) çalışmaları hakkında da bilgi verilen açıklamada şu bilgiler yer alıyor:

“Merkez kadastro birimi hizmet bölgesindeki; merkez ilçede 3.828, Mecitözü’nde 425, Ortaköy’de 156 ve Oğuzlar’da 67 olmak üzere toplam 4476 adet talebe bağlı işlem gerçekleştirilmiştir.

Alaca Kadastro Birimi hizmet bölgesindeki Alaca ilçesinde 517 adet talebe bağlı işlem gerçekleştirilmiştir.

İskilip Kadastro Birimi hizmet bölgesindeki; İskilip ilçesinde 565, Bayat ilçesinde 365 ve Uğurludağ ilçesinde 211 olmak üzere toplam 1141 adet talebe bağlı işlem gerçekleştirilmiştir.

Osmancık Kadastro birimi hizmet bölgesindeki; Osmancık ilçesinde 816, Dodurga ilçesinde 202, Kargı ilçesinde 378 ve Lâçin ilçesinde 177 olmak üzere toplam 1573 adet talebe bağlı işlem gerçekleştirilmiştir.

Sungurlu Kadastro birimi hizmet bölgesindeki; Sungurlu ilçesinde 1098 ve Boğazkale ilçesinde 144 olmak üzere toplam 1.242 adet talebe bağlı işlem gerçekleştirilmiş olup;

2023 yılı içerisinde toplamda 8.949 adet talebe bağlı işlem gerçekleştirilmiştir.

2023 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN KADASTRO GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI

2021 yılı içerisinde iki ihale paketi şeklinde programa alınan 3402/22-a Kadastro Güncelleme Çalışması İşinde; Çorum ili Merkez ilçesinde 39 adet, Mecitözü ilçesinde 58 adet, Sungurlu ilçesinde 6 adet ve İskilip ilçesinde de 4 adet birim olmak üzere 107 adet birimde toplamda 123597 parselde çalışmalarda 3 birim hariç tüm birimlerde çalımalar tamamlanmış olup, Tapu Müdürlüklerine devir ve tescil aşaması devam etmektedir. Çalışmalar devam eden 3 biriminde ocak ayı içerisinde bilgilendirme ve keskin askı ilanına çıkarılması planlanmaktadır.

MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) ÇALIŞMALARI

Taşınmaz mal sahiplerinin parselleri ile ilgili bilgilerine ulaşım sağladıkları TKGM Parsel Sorgu Uygulamasının alt yapısını oluşturan Mekânsal Gayrimenkul Sisteminin (MEGSİS) güncelleme çalışmaları 2023 yılı ilk altı ayı itibari tamamlanmış olup, taşınmazlar ile ilgili daha sağlıklı ve doğru bilgilere ulaşılmasının sağlanması için Veri Kalite Kontrol işlemlerinde son aşamaya gelinmiştir.”