Valilik tarafından yapılan açıklamasına göre, kentte asayiş ve güvenin sağlanması amacıyla 27 Aralık-3 Ocak tarihlerinde kent merkezinde şok uygulamalar yapıldı.

Denetim kapsamında 1.991 şahıs sorgulanırken, aranan 1 şahıs da yakalandı.

Öte yandan araçlarda yapılan aramalarda 24 adet ateşli silah (10 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 8 tüfek), 77 adet fişek, 15 adet kesici ve delici alet, 138 adet sentetik ecza maddesi ve 9 gram esrar ele geçirilirken, kontrol edilen 668 araçtan 22’sine 87 bin 67 lira idari para cezası uygulandı.