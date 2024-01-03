Sempozyum kapsamında Beslenme ve Diyetetik, Biyoteknoloji, Nesnelerin İnterneti Tabanlı Sağlık Uygulamaları, Sağlıkta Büyük Veri gibi 18 farklı temada sunumlar gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Osman Çubuk, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek ve bireylerin sağlıklı olmasını sağlamak için koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ve sağlığı geliştirici sağlık hizmetlerinin gerekliliğinden bahsetti.



Son yıllarda yaşanan gelişmeler ve değişimlerin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Çubuk, “Bu değişimler, sağlık hizmetlerinde yenilikçi uygulamaları beraberinde getirmekte ve bu hızlı değişime ayak uydurabilmek için hatta öncülük edebilmek için sağlık profesyonellerinden beklentiler artmaktadır. Sağlık hizmetlerindeki yeniliklerin benimsenmesi ve önemsenmesi, dikkate alınması hem akademisyenlerin hem de bu sahadaki sağlık profesyonellerinin yürüttüğü birçok çalışma, tez, proje ve başarılı uygulama örneğiyle desteklenmektedir. Bu sempozyumumuzun temel amacı da sağlık hizmetlerindeki yenilikler şeklinde olmuştur” dedi.

Prof. Dr. Çubuk, sempozyum ile sağlık alanındaki yenilikler, gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler hakkında bilgi paylaşımı ve etkileşimin sağlanacağını ifade ederek sözlerini tamamladı.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ise dünyada bilim ve teknolojinin hızla arttığını ifade ederek şunları söyledi:

“Bu ilerlemelerden en fazla katkı alanlardan biri de sağlık. Sağlık tanımı bile değişti. Artık sakatlık, hastalık olmamasının yanı sıra bütün hayat boyu olan bedensel, ruhsal, sosyal iyilik hali, dolayısıyla sağlık hizmetlerinin kapsamı da çok genişledi. Tanıdan tedaviye insan ömrü 80 yıllara uzadı bütün dünyada. Bunlar hep gelişen teknolojinin eserleri. Bunları bizlerin de hep beraber kullanabiliyor olmamız önemli. Moleküler tekniklerden yapay zekaya, gün içerisinde biriktirdiğimiz büyük veri hem hastalık tanılarında hem tedavi hem de iyilik oranının artırılmasına çok önemli etkenler. Kolumuzda kullandığımız saat, adımlarımızı ölçen aygıt aslında bizim için önemli bir veriyi ortaya koyuyor. Her gün hastaneye gidip verdiğimiz kan sonuçları, bizim büyük verimizi oluşturuyor. Dolayısıyla bütün bu verileri kullanarak bir yapay zeka marifetiyle tanıya, tedaviye mevcut durumumuza özgü yaklaşımlar olabiliyor.”

Bu noktada Hitit Üniversitesi olarak çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Baykam, Hitit Üniversitesinin ihtisaslaşma alanı olan “Makine ve İmalat Teknolojileri” bağlamında da sağlık teknolojilerine önem verdiklerini vurguladı.

Sempozyum kapsamında 23 farklı üniversiteden katılan akademisyen ve uzmanlar tarafından 38 sunum gerçekleştirildi.