Gündüz Hizmet Merkezi kurulmasına yönelik Çorum Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve koordinasyonunda yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantı, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Amaçlarının engelli bireyleri ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu belirten Vali Dağlı, bu yönde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Editör: SELDA FINDIK