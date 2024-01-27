2024 yılının ilk kaymakamlar kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Resmi Gazetede kaymakamlar kararnamesine göre 20 ile vali yardımcısı, 127 ilçeye kaymakam atandı.

Yapılan atamaya göre Adana’nın Ceyhan Kaymakamı Muhammmed Gürbüz

Çorum Vali Yardımcılığı’na atandı.

Öte yandan Muş Valiliği Kaymakam Adayı Bayram Köse Mecitözü Kaymakamlığı'na, Niğde Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Buğra Katırcı Uğurludağ Kaymakamlığı'na, Samsun Valiliği Kaymakam Adayı Seher Söyler Bayat Kaymakamlığı'na atanırken, uzun yıllar Sungurlu'da görev yapan Kaymakam Fatih Görmüş İzmir Çiğli Kaymakamlığı'na atandı. Sungurlu'ya ise Denizli Tavas Kaymakamı Mutlu Köksal getirildi.

Çorum Valiliği Kaymakam Adayı İbrahim İşleyen ise Ordu Kumru Kaymakamlığı'na görevlendirildi.