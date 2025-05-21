AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında Çorum merkezde hizmete açılması planlanan 24 derslikli İbrahim Çayırı bölgesinde yapılan ortaokul ile 24 derslikli Üçtutlar bölgesinde yapılan ilkokulda incelemelerde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Ahlatcı, sadece merkezde değil, ilçelerde de eğitimin niteliğini artırmak amacıyla yoğun bir okul inşa süreci yürütüldüğünü belirtti. Bu kapsamda, Osmancık’ta 12 derslikli 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve 16 derslikli Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Kargı’da 16 derslikli Kargı Cumhuriyet YİBO, Dodurga’da 12 derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi, Laçin’de 8 derslikli Çok Programlı Anadolu Lisesi, İskilip’te 16 derslikli Akşemseddin Anadolu Lisesi ile Sungurlu’da hayırsever Sunka Kağıt A.Ş. tarafından yaptırılan 8 derslikli Salih Zeki ve Levent Öztekin Anaokulu olmak üzere toplamda 9 okulun 2025-2026 eğitim öğretim yılında hizmete açılmasının planlandığını açıklayan Ahlatcı, bu projelerin toplam yatırım bedelinin 433 milyon 136 bin lira olduğunu bildirdi.

Ayrıca İskilip’te proje bedeli 47 milyon 211 bin TL olan 12 derslikli Azmi Milli İlkokulu’nun yapımına başlandığını duyuran Ahlatcı, Çorum merkezde 12 derslikli Silimkent İlkokulu, 12 derslikli Tanyeri İlkokulu, 12 derslikli Merkez YİBO, 16 derslikli Çepni İlkokulu ile Şehit Öğretmen Fatih Tekin METEM Atölye Binası’nın yanı sıra Osmancık’ta 12 derslikli Gemici İlkokulu ve Bayat’ta 12 derslikli Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun da projelendirilerek ihale süreçlerinin devam ettiğini belirtti. Ahlatcı, söz konusu 7 okulun toplam proje bedelinin ise 840 milyon TL olduğunu ifade etti.

Milletvekili Ahlatcı, “Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasını arzu ediyoruz. Her bir okulumuz, mimarisi, teknik altyapısı, kullanım ve spor alanıyla adeta kampüs gibi. Okullarımızı çok amaçlı salonlardan, bilim atölyelerine kadar modern donanımlarla güçlendiriyoruz. Çağın gerektirdiği tüm imkânları öğrencilerimize sunuyoruz. Bizler bu güzel hizmetleri görünce daha çok mutlu oluyoruz.” şeklinde konuştu.

Ahlatcı, yapılan yatırımların deprem riskine karşı dayanıklı, öğrencilerin daha güvenli ve kaliteli bir ortamda eğitim almalarını sağlayacağını vurguladı.

Editör: Haber Merkezi