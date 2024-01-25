Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri; Satılmış İnaç, Mustafa Külcü, Denetleme Kurulu üyesi Cuma Şahin ve dernek üyeleri; Ahmet Temelci, Yusuf Çınar ve Bulut Demir ile birlikte Çorum Net TV’yi ziyaret etti.

Çorum Net TV yöneticisi ve aynı zamanda dernek üyesi Engin Erenler ile bir süre sohbet eden basın mensupları, meslektaşlarının birinci kuruluş yıldönümünü tebrik ederek, başarılar diledi.

Engin Erenler ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dernek Başkanı Erkan Karaca ve beraberindekilere teşekkür etti.