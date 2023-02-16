Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde Bülent Üstünel Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmana tüm futbolcular katıldı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda kısa pas çalışması ile devam etti. Bu bölümde oyuncularına şut çalıştırması da yaptıran Teknik Direktör Tahsin Tam şutları isabetli kullanan oyuncularını tek tek tebrik etti.

Son bölümde gerçekleşen antrenmanda 3 takım oluşturuldu. Minyatür sahada yapılan bu özel antrenmanda gol yiyen takım oyun sahasından çıkarken, diğer takım antrenmana dahil oldu. Oldukça tempolu geçen bu çalışma sonunda Kırmızı-Siyahlılar günü tamamladı.

Çorum FK, hazırlıklarını bugün Çorum FK Şehir Stadyumu’nda yapacağı çift kale antrenman ile devam edecek.

(Rıfat KARA)

