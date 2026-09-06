Tarihinde ilk kez yer aldığı Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nin geride kalan 3 haftalık periyodunda 1 beraberlik, 2 yenilgi alan Arca Çorum FK, 4.hafta maçında bugün İstanbul temsilcilerinden Eyüpspor’u konuk edecek.

Eyüpspor karşısında kazanarak sezonun ilk galibiyetini almayı hedefleyen Arca Çorum FK hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Galibiyete odaklanan kırmızı-siyahlı takımda cezalı oyuncu bulunmuyor.

1 puanlı arca Çorum FK ile 3 puanlı Eyüpspor arsında bugün Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Davut Dakul Çelik düdük çalacak. Saat 17.00’de başlayacak maçta Çelik’in yardımcılıklarını ise Samsun bölgesinden Samet Çiçek ile Van bölgesinden Özcan Sultanoğlu yapacak. Yine İzmir bölgesinden Direnç Tonusluoğlu da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ