Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda iki gün düzenlenen konsere yurttaşların katılımı yoğun oldu. Orkestrada Cansu Hardal, Cevahir Sarıkaya, Dinçer Şimşek, Emre Özkeskin, İbrahim Çelikcan, Rıza Aydın, Serkan İşçi ve Zeynel Demir’in görev aldığı konserde; Aslı Uçar, Ayten Atay, Canan Şahin, Cansu Hardal, Çiğdem Kocabıyık, Demir Demirörs, Dinçer Şimşek, Hilal Aydın, İbrahim Çelikcan, Kenan Sırma, Özlem Ceyhuni, Pınar Topal, Rıza Aydın, Serkan İşçi, Yeliz Güzelordu, Yeşim Demirörs, Yeter Şahin, Zehra Alıcı ve Zeynep Demir solist olarak sahneye çıktı.

Konserle ilgili Eğitim-Sen Çorum Şubesi’nden yapılan açıklamada, “Geleneksel hale gelen konser etkinliğimiz, bu yıl büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Kültür ve sanatın buluştuğu güzel atmosferde, iki gün boyunca salon doldu. Bizler eşit, özgür, demokratik bir Türkiye umudumuzu asla yitirmeyen türkülerimizi güzel ve güneşli günler için ayırırken, her şeyin çok güzel olacağı inancıyla bir arada kalmaya devam ediyoruz.

Bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlara ve sanata, dayanışmaya gönül veren herkese teşekkür ediyoruz. Birlikte üretelim, birlikte paylaşalım, sanatla büyüyelim” denildi.

Editör: Haber Merkezi