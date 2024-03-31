Oy vererek vatandaşlık görevini yerine getiren CHP Adayı Çöphüseyinoğlu’na oy verme işleminde İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri eşlik etti.

Oy verme işleminden sonra sandıkları tek tek gezerek, sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Çöphüseyinoğlu, vatandaşlarla da sohbet ederek, demokrasi şölenine ortak olmalarından dolayı teşekkür etti.

CHP Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, “Seçim propagandası dönemi boyunca bizleri bağrına basan, yoğun ve sıcak ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm hemşehrilerimi oy vermeye davet ediyorum. Kazanan Çorum olsun” şeklinde konuştu.

Okul çıkışında, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay ve Gelecek Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı İsmail Barış Coşgunsu ile de karşılaşan Çöphüseyinoğlu, Günay ve Coşgunsu ile ayaküstü sohbet ederek, seçimlerin sükunet içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ