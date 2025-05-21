Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü’nün parti okulu eğitim programları devam ediyor.

Parti eğitmenleri, temel üye eğitimi kapsamında katılımcılara çeşitli konularda bilgi verdi.

Parti binasında düzenlenen eğitim programına konuşmacı olarak; Eğitmenler Aslan Kaya, Kenan Özcan, Uğur Eke, Talip Karadeniz ve Uğur Demirer katıldı. Eğitimde parti üyelerinden ise 14 kişi hazır bulundu.

Eğitim programında; partiye üye olma nedenleri, partinin temel felsefesi, üyelerin hak ve görevleri gibi konular ele alındı.

Editör: SELDA FINDIK