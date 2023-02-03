Serhat ve Murat Onaylı’nın babası, eski muhtar İlker Tolan’ın dayısı olan Celal Onaylı, KOAH hastalığı nedeni ile bir süredir Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Celal Onaylı, kurtarılamayarak hayata veda etti.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından öğle saatlerinde Gökköy Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

