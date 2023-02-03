Halil Oflu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak görevinden ayrıldığını duyurdu.

Oflu açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “12.09.2019 tarihinde başlamış olduğum Amasya Orman Bölge Müdürlüğü görevimden Genel Müdürlüğümüz emrine görevlendirilmem nedeniyle 25.01.2023 tarihi itibari ile ayrıldım. Bu göreve bizleri uygun bulan ve birlikte çalışmaktan onur ve gurur duyduğumuz başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımıza, Orman Genel Müdürümüz Sayın Bekir Karacabey’e, Genel Müdür Yardımcılarımıza, Daire Başkanlarımıza, Milletvekillerimize, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat Valilerimize, bağlı İl ve İlçe Belediye Başkanlarımıza, Bölge Müdürlüğümde her kademedeki çalışma arkadaşlarıma, idari personel ve işçi arkadaşlarıma, orman köylülerimize, hemşehrilerimize, millete hizmet yolunda her türlü desteğini esirgemeyen Memur-Sen, Hak-İş, Orman Mühendisleri Odası, Toç Bir-Sen, Öz Orman-İş, Orfamder ile tüm sivil toplum kuruluşlarımızın Genel Başkan, yönetim kurulları ve teşkilatlarına, burada sayamadığım tüm dostlarımıza teşekkür ediyor, helallik istiyorum“ dedi.

(Haber Merkezi)

