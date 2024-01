Osmanlı Devleti’nin 9. Padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır seferi dönüşü at sırtında getirdiği Kabe örtüsü Bursa Ulu Cami'ye hediye edildi. 2014 yılından beri de mevcut yerinde ziyaretçilere sergileniyordu. Cam fanus içerisinde sergilenen kutsal emanetin önünde 2 yıl önce çekilen bir ziyaretçinin fotoğrafında örtü üzerinde 3 püskül görünüyordu. Aynı ziyaretçi aradan geçen 2 yılın ardından tekrar fotoğraf çektiğinde ise geriye sadece 1 püskülünün kaldığını fark etti. Altından yapılan ve servet değerinin yanı sıra manevi değeri de ölçülemeyen ecdat yadigarının diğer püsküllerine ne olduğu resmi kurumlar tarafından henüz açıklanmadı.

KUTSAL EMANET

LAZERLE YAKILDI

Çocukluk yıllarında siyah olan örtünün bakımsızlıktan günümüzde kızıla döndüğünü belirten Bursa Kent Konseyi Tarihi Kültürel Miras Çalışma Grubu Üyesi Ali Turan, “Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır’dan kutsal emanetlerle beraber getirilen Kabe örtüsü Ulu Cami’ye hediye edildi. 1953 yılında babam ile Ulu Cami’ye giderken babam koluma girerek götürürdü. O mutluluğu tarif edemem öyle güzel bir his. O zaman Kabe örtüsünü görmüş oldum. Yerli ve yabancı ziyaretçilere rehberlik yapıyordum. O zamanlarda Kabe örtüsü yerde değildi. Rengi de siyahtı. 2014 yılından sonda lazer ile temizlemeye başladılar. Lazerle Kabe örtüsü temizliği olmaz, dayanmaz.

Kabe örtüsünün telleri görünür vaziyette. Kabe örtüsünü yerinden indirdiler lazer ile temizlik yapıp güya dokudular. Benim esas mesleğim terzilik. Kabe örtüsünün Mısır’dan gelen halinden kutsal emanetin gerçek teli kalmadı. Lazer ile hepsini yaktılar yok ettiler. Sırma tel ve elyaf kullanılarak değiştirdiler. Rengini bozdular. Hepsinden acısı kubbelerin altından yere aldılar ve adeta bir fotoğraf stüdyosuna benzer bir halde, her türlü tehlikeye maruz kalacak bir şekilde oraya koydular. Zaman zaman müftüye olsun hepsine tepkimi gösterdim. Bunun vebalini ödeyemezler. Kutsal bir emanete sahip çıkamadık çok acı” ifadelerini kullandı.



KABE ÖRTÜSÜNÜN

2 PÜSKÜLÜ KAYIP

Kabe örtüsündeki kayıp olan püsküller geçtiğimiz günlerde bir ziyaretçinin dikkati sayesinde fark edilmişti. Manevi değerleri koruyamadıklarını söyleyen Turan, “Geçtiğimiz günlerde de Kabe örtüsünün alt tarafında püskülleri var, uçlarında altın olan püsküllerin yok edildiğini gördüm. Bunlar çok önemli konular, yetkililer nerede? Maneviyatı yüksek bir emaneti koruyamıyor muyuz diye soruyorum. İlgililer bunun hesabını veremezler. Yetkilileri ve sorumluları göreve davet ediyorum. Bir an önce hatalarından dönsünler ve bulsunlar” dedi.

2014'te restorasyona tekrar değinen Turan, "Restorasyon yapılırken o eser aslına uygun olmalıdır. Malzemesi aynı olacak, rengi değiştirilemez. Burası İslam dünyasının 5'inci makam olarak kabul ettiği bir camidir. Bu camide Kabe örtüsü asıl yerinde olması gerekirken, bugünkü yerinde sergilenemez" diye konuştu.