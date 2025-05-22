Valiler arası işbirliği ve bölgesel koordinasyonun pekiştirilmesi açısından önem taşıyan ziyaret, Samsun Valiliği’nde gerçekleşti. Görüşmede, iki ilin ortak çevresel sorunları ve su yönetimine dair konular ele alındı. Özellikle Kızılırmak Havzası’nda sürdürülebilir su politikaları oluşturulmasına yönelik yapılacak çalışmalar gündeme geldi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Ali Çalgan, Samsun’un bölgedeki stratejik konumuna dikkat çekerek, su kaynaklarının verimli kullanımı konusunda kurumlar arası dayanışmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgesel çevre politikalarının ancak karşılıklı anlayış ve ortak hareketle başarılı olabileceğine işaret etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ