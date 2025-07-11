Doğayla uyumlu mimarisiyle dikkat çeken merkez, sahipsiz hayvanların barınma, beslenme ve tedavi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modern bir anlayışla tasarlandığı belirtildi.

Vali Çalgan’a inceleme gezisinde Belediye yetkilileri ile veteriner hekimler eşlik etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çalgan, sahipsiz hayvanlara yönelik bu tür projelerin hem insani hem de çevresel açıdan büyük önem taşıdığını vurguladı.

Proje kapsamında oluşturulan Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı, klasik barınak anlayışından farklı olarak doğal yaşamla iç içe bir ortam sunuyor.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Vali Ali Çalgan, “Sahipsiz hayvanların güvenli, sağlıklı ve doğal bir ortamda yaşamalarını sağlamak, toplum olarak sorumluluğumuzdur. Bu tesis, hem yerel yönetimlerimizin hem de hayvansever vatandaşlarımızın ortak katkısıyla güzel bir örnek teşkil ediyor. Bu canlılar bize emanet” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi