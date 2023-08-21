Okumak, okumak, okumak…

Ve düşünmek…

Ne çok şey katar insanoğluna ne çok şey katar o insanoğullarının yaşadıkları toplumlara…

İşte örnek.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Erdal Atabek Üstat…

2023 Türkiye’sini, 2014’lü yıllarda görmüş.

Hem de öyle bir görmüş ki, hayran olmamak elde değil.

* * *

İşte Erdal Atabek Üstadın dokuz yıl öncesinden günümüz Türkiye’si ile ilgili saptamaları…

* Tesettür (kapanma-gizlenme) on yaşında kız öğrencilere inecek. Hatta burada kalmayacak.

* Erkek ve kız okulları da ayrılacak.

* Sonra sıra, kamu taşıtlarında “kadın-erkek ayrımına” gelecek

* Hatta özel araçlarda kadın-erkek beraberliği bile sorgulanacak..

* Her şeyin bir sırası, zamanı var.

* Tesettür (kapanma-gizlenme) on yaşında kız öğrencilere dek indi.

* Bu tesettür burada kalacak mı?

* Elbette hayır! Çok daha küçük yaşlara dek indirilecek.

* Bu süreçte çocuklara “Kuran öğretme” adı altında laiklik karşıtı, Cumhuriyet karşıtı telkinler yapılacak.

* Bu yaş çocuklarına yapılan öğretim değil, telkindir.

* Siz bütün bunlar olurken, yapılırken ne yaptınız ya da ne yapıyorsunuz?

* Aklınıza bu çocuklara yaz okulları açıp, çağa uygun programla yaz aylarını değerlendirmek geldi mi?

* Gelmedi.

* Düşünmediniz.

* Üşendiniz.

* Değil yapmaya, düşünmeye dahi üşendiniz.

* Size söylendiği zaman da ilgilenmediniz.

* Kuran kurslarında beyni yıkanan milyonlarca çocuk büyüdü. Eğitim gördüler.

* Fakülte kapılarına dayandılar.

* Kızlar “kapanma özgürlüğü” istediler.

* Erkekler mescit istedi, cuma namazına gitmek istediler. İnançları doğrultusunda yaşama hakkı istediler.

* Siz on yıllar boyunca bakıp durdunuz, şaşıp geçtiniz

* “Çağa aykırı şeyler bunlar” dediniz

* “Devlet izin vermez böyle şeylere” dediniz.

* İçinizde “ordu izin vermez böyle şeylere” deyip rahatlayanlarınız oldu.

* Siz hep kendi yanınızda gördüklerinize kızdınız:

* “Neden bir şey yapılmıyor? Bak oralarda neler oluyor?” diye söylenip durdunuz.

* Ama siz hiç bir şey yapmadınız.

* Size göre bunlar, sizin göreviniz değildi çünkü!

* Siz seçimden seçime oyunuzu ver(ir)diniz, o kadar.

* Hatta kızıp bazen oyunuzu da verme(z)diniz.

* Sonuçta; son yirmi yıl içinde din adı altında irtica eğitimi almış milyonlarca çocuk büyüdü, seçmen oldu.

* Sandıktan onların kurup desteklediği parti kazanarak iktidar oldu. Üniversitelere, indirilmiş puanlarla girdiler, yargıç oldular, savcı oldular, kaymakam oldular, vali oldular.

* Sizin şaşkın bakışlarınız arasında erkek hastaya bakmayan kadın doktorlar, erkek eli sıkmayan kadın idareciler oldu / Bilesiniz ki bu zihniyet giderek artacak.

* Bu arada kadın eli sıkmayan erkekler, yöneticiler arasındaki yerini aldı.

* Siz, “aman benim çocuğum özgüvenli olsun, kendi kararlarını kendi versin, kendi sorumluluğunu üstlensin, geleceğin dünyasında kendi yerini alsın” diye elinizden geleni yaparken altınızdaki zemin kaydı.

* Ayırdına vardınız mı?

* Varmadınız.

* Vardıysanız bile aldırmadınız.

* Çocuğunuzun okulunu, imam hatip okulu yapıverdiler.

* “Aman bu nasıl iş, çocuğum oraya mı gidecek?” diye sızlanınca da size 80 km. uzaktaki okulu gösterdiler.

* İmzalar topladınız, başvuruları topladınız, toplu şikâyetler yaptınız. Daha doğrusu yapar göründünüz.

* Ne oldu?

* Hiç. Koca bir hiç.

* Ne dediler size?

* “Su yolunu buluyor”

* Siz, “Hangi su, hangi yolu buluyor?” dediniz mi?

* Demediniz.

* Ne dediniz?

* “Durmak yok, yola devam…” dediler, siz boyun eğdiniz.

* Siz, “Hangi yola devam?” diye sordunuz mu?

* Sormadınız.

* Oysa su sizdiniz, yol da onların istediği yoldu.

* Bunları söyleyenleri yıllarca bakan, başbakan yaptınız.

* Sonra?

* Sonra da cumhurbaşkanı seçtiniz.

* Sayın Cumhurbaşkanı, “…Bundan böyle ben ne dersem o olur…” dedi. Önce kuvvetler ayrılığı sistemini kaldırdı.

* Artık karar verme iradesi de sizin değil.

* Bu irade sizde olduğu zaman gereken işlerin hiçbirini yapmadınız.

* Sadece sızlandınız.

* Hep başkalarının bir şeyler yapmasını beklediniz.

* Ama onlar hiç sızlanmadı, çalıştı.

* Hiç kimseden hiçbir şey beklemeden gereken her şeyi kendileri yaptılar. Bıkmadan, usanmadan, yıllar boyu kendileri için gereken her şeyi yaptılar.

* Doğal olarak onlar kazandı, siz kaybettiniz.

* “Ama Amerika?” demeyin sakın.

* Amerika işine geleni destekler.

* “Ama aydınlar?” demeyin sakın. Aydın(!) sizdiniz ama ayırdına varmadınız.

* “Sakın ordu?” demeyin, sakın.

* Ordunun işi değildi, sizin işinizdi.

* Bugünkü Türkiye mi?

* Bu Türkiye sizin seçiminizdir.

* Eğer bir şey düşünüyorsanız şimdi başlayacaksınız.

* Gün gün, saat saat, dakika dakika.

* Ya da “akan suyun nereye gittiğini seyredeceksiniz…”

* Zaten de seyrediyorsunuz.

* İyi uykular…

* * *

2014 yılında yazılmış bir yazı.

Yıl 2023

Kaç yıl geçmiş aradan?

Dokuz yıl.

Atabek Üstat haklı mı?

Haklı.

O gün bugün, değişen bir şey var mı?

Yok.

Tam aksine, her şey daha da kötüye gitti ve gidiyor.