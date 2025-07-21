Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, kimsenin hayal bile edemeyeceği dev yatırımlar yaparak Çorum’u, başta ihracat olmak üzere ekonomik açıdan Türkiye’nin “büyükleri” arasına taşıdı.

Oğlu Ahmet Emin Ahlatcı için yaptığı eşi-emsali görülmemiş düğün ise, günlerce “Türkiye’nin gündemi” oldu. Çorum adına paha biçilmez bir tanıtım ve sempati sağladı.

“Bir adam çıktı Çorum’dan, tüm Türkiye’ye dokundu” diye başlayan, “yüreğinde vatan vardı, millet vardı, doğduğu topraklara vefa vardı” diye devam eden bir yazı…

İbrahim Büyükbaş imzalı bu yazıda, “O bir gönül adamı… Çünkü o sadece Çorum’un değil, Türkiye’nin geleceğine yatırım yapan bir yiğit” denilirken, Ahmet Ahlatcı için “yükselirken mütevazılığını kaybetmeyen ender adamlardan biri” ifadesi de kullanılıyor.

İşte o yazı...

O BİR ÇORUMLU

Bir adam çıktı Çorum’dan, ama aslında tüm Türkiye’ye dokundu…

Ne siyasi afişlerde yer aldı, ne de ekranlarda boy gösterdi.

Sessizdi, ama sesi yüreklerde yankı buldu.

Derindi, çünkü yüreğinde vatan vardı, millet vardı, doğduğu topraklara vefa vardı.

Ahmet Ahlatcı…

Onu anlatırken cümleler yetmez, rakamlar kifayetsiz kalır.

Çünkü o, “sermaye” kelimesine sadece parayı değil, vicdanı, ahlâkı ve millete sadakati de koydu.

Yaptığı her yatırım, sadece betondan ibaret değildi.

Bir okul yaptı; çocuklar gülümsedi.

Bir hastane kurdu; analar dua etti.

Bir fabrika açtı; işsiz gençler umut buldu.

Ve her adımında Çorum'un üstüne bir ışık gibi doğdu ismi.

Eskiden biz Çorumlular derdik ki:

“Çorumluyuz kazma kürekten sorumluyuz…”

Ama o geldi ve öğretti ki,

"Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz."

Bu şehirde ilk kez bir sanayici, sadece üretim değil, aynı zamanda gönül inşa etti.

İlk kez bir iş adamı, “Ben kazandım” demedi;

"Beraber büyüyelim" dedi.

Yıllar boyunca Çorum'un yazgısı sanayiyle değil, göçle anıldı.

Ama Ahmet Ahlatcı, kaderin kalemini eline aldı ve “gidenler dönecek” dedi.

“Biz bu şehirde kalacağız, birlikte yükseleceğiz.”

Çünkü o bir iş adamı değil sadece;

O bir gönül adamı…

Çünkü o sadece Çorum’un değil, Türkiye’nin geleceğine yatırım yapan bir yiğit.

Yaptığı her işin arkasında “milletine sadakat, devletine hürmet” var.

Ve belki de en kıymetlisi;

Ahmet Ahlatcı, yükselirken mütevazılığını kaybetmeyen ender adamlardan biri.

Bugün bir baba evladına örnek birini göstermek istese,

"Bak oğlum, işte böyle olunmalı" dese…

İsmini gönül rahatlığıyla söyleyebileceği bir isimdir: Ahmet Ahlatcı.

O bir Çorumlu, ama Çorum kadar büyüktür.

Çünkü kalbi Türkiye kadar geniş, derdi millet kadar büyük, umudu bayrak kadar yüksektir.

Ne mutlu bu topraklara onun gibi adamlar düştü…

Ve ne mutlu ki, bu millete, hâlâ “Vefayı ticaretten önde tutanlar” var.