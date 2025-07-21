YAZILIKAYA Yayın Kurulu Üyesi Elif Kaymazlı, Cumartesi günü gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elif Kaymazlı ile Yolyapar’ın sohbetine, arkadaşlarımız Selda Fındık ve Aliye Öncel de katıldı.

Arkadaşlarımıza “Nana’ya Mektuplar” isimli son kitabını imzalayan Elif Kaymazlı, Mehmet Yolyapar için şunları yazdı:

“Sevgili Mehmet Abi,

Geçip giden zor zamanlar, geride sadece kuvvetini değil, zarifliğini de bırakır. Bu satırları sana, hem o zarifliğe, hem de yüreğindeki inançlı umuda hayran biri olarak yazıyorum.

Şunu bil ki, bu dünya senin gibi insanlarla güzel.

Hep birlikte yürüyelim, kelimelerle, umutla, yeniden…

19 Temmuz 2025 Cumartesi, Çorum”