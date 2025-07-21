CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, ilçelerdeki mal müdürlüklerinin kapatılmasını eleştirerek, “İtibardan tasarruf olmaz diyen AKP iktidarı ilçelerimiz için tasarruf etmiş, yanlış bir karara imza atmıştır” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı genelgeyle mükellef sayısı binden az olan ilçelerdeki mal müdürlüklerini kapatma kararı aldığını dile getiren Tahtasız, şunları söyledi:

9 İLÇEDE KAPATILACAK

“Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı Bayat, Dodurga, Laçin, Oğuzlar, Kargı, Boğazkale, Ortaköy, Uğurludağ, Mecitözü Mal Müdürlüklerini maalesef 1/9/2025 itibarıyla kapatacağını duyurmuştur.

Zaten devlet yatırımı olmayan ilçelerimizde önce adliyeleri, sonra bankaları kapattı; şimdi de mal müdürlükleri kapatılacak

Oldu olacak ilçelerimizi tamamen kapatın, bu insanları daha fazla mağdur etmeyin diyoruz, çünkü bu karardan dönmezseniz ilçedeki vatandaşlarımız artık göçe zorlanacak ve ilçede yaşayan vatandaşlar daha mağdur olup il merkezlerine gitmek zorunda kalacaklar.

Bu kararı tekrar gözden geçirmeleri gerekir ve bu karar iptal edilmelidir.”