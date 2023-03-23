Çorum’dan, Ankara iline giden B.E.(26), B.G.(28), S.B.(31) ve Ç.B.(20), iddiaya göre Dikmen semtinde bir nedenle araçlarına zorla bindirdikleri L.B.(32)’yi Çorum Kalehisar Köyü’ne getirdiler.

4 kişi tarafından bir evde 2 gün alıkonulan ve darp sonucu şiddete maruz kaldığı iddia edilen L.B., bir fırsatını bularak zorla tutulduğu evden kaçarak muhtarın evine sığındı.

Olayla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması üzerin köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi köyde yapılan L.B., Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

L.B., taburcu işlemlerinin ardından Çorum’a gelen ailesi ile birlikte Ankara’ya geri dönerken, L.B.’yi zorla alıkoymak ve darp etmek suçundan gözaltına alınan 4 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.