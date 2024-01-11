İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerle özellikle 6 Şubat depremleri sonrası önemi bir kez daha öne çıkan zemin özelliklerinin analizi konusunda bilgiler verilecek.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 6 Şubat depremlerinin yapılarda zeminin ne kadar doğru analiz edilmesini gerektiren bir parametre olarak ortaya koyduğunu vurguladı.

Tanınmış bir zemin firmasının genel müdürü olan İnşaat Yüksek Mühendisi Habib Koçak Köse’nin katılımıyla yarın (12 Ocak 2024 Cuma günü) Belediye Konferans Salonu’nda saat 09.30’da “Geoteknik Saha Uygulamaları Eğitimi”nin yapılacağını hatırlatan Başkan Yardımcısı Çöplü, “Kentleşmenin giderek arttığı günümüzde yapılaşma alanlarından yüksek oranda fayda sağlanması amacıyla yapılacak derin kazılarda destekleme sistemleri büyük önem arz etmektedir. Eğitim kapsamında ağırlıklı olarak Derin Kazı Destekleme Sistemleri ve Zemin İyileştirme Yöntemleri ile alakalı görseller ve videolarla tamamlayıcı bir sunum gerçekleştirilecektir. Tüm sektör çalışanlarını ve teknik elemanları eğitim seminerimize davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.