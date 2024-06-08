11 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantı bol tartışmalı geçerken, gündem dışı konuşmalar bölümünde CHP grubundan Didem Tokgöz, Erkan Özbal, Müslüm Acar, Tuncay Yılmaz söz alarak konuşurken, Av. Doğan Öksüz ise gündem maddesi üzerine konuştu.

MHP Grup Başkanı Arslan Kaynar ile Yeniden Refah Partisi Meclis Üyesi Serkan Adanır da gündem dışı birer konuşma yaptı.

CHP Grubundan konuşmaların fazla olması, bazı üyelerin ise birden fazla söz alması üzerine araya giren Belediye Başkanı Aşgın, “Grup Başkanınız sanki Aslan Kaya değil de, Tuncay Yılmaz gibi hareket ediyorsunuz. Parti içi duruma karışmayız ama grup başkanının dışında herkes konuşuyor” dedi.

Bunun üzerine araya giren CHP’li Tuncay Yılmaz, “Sadece grup başkanı konuşur diye bir yasa mı var? O zaman belediye meclis üyelerinin hiçbiri konuşmasın. Olur mu böyle bir şey? Bizler konuşmaya, eleştirilerimizi yapmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanı Aslan Kaya ise CHP’nin demokratik, özgür bir parti olduğunu, tüm üyelerin konuşma hakkının bulunduğunu, grup başkanı olsun ya da olmasın tüm meclis üyelerinin aynı haklara sahip olduğunu dile getirerek, Başkan Aşgın’ın yaklaşımına karşı çıktı.

Başkan Aşgın ise, “Sizler konuşmaya devam edin, biz de iş yapmaya devam edelim. Sizler laf üretmeye, itiraz etmeye devam edin, AK Parti ve MHP grupları da hizmet üretsin, iş yapsın” diye konuştu.

Toplantıda ilk olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü görev ve çalışma esasları yönetmeliğinde değişiklik yapılması görüşülerek kabul edildi.

Çorum ilçe ve belde belediyeleri ile ortak hizmet projesinin de görüşülerek kabul edildiği mecliste belediye encümeni ve başkana yetki verilmesi, boş kadro ihdas, müteşebbis heyeti üye seçimi, Beyarmudu Belediyesi ile ortak hizmet projesi ile bazı imar ve plan değişiklikleri ele alındı.

Toplantıda ayrıca Asker Alma Bölge Başkanlığının (Askerlik Şubesi) bazı eksikliklerinin giderilmesi konusunda Çorum Belediyesi’nin destek olması görüşülerek kabul edilirken, Çorum Kapalı Cezaevi yanına ise mahkum yakınlarının kullanabileceği kapalı alan yapılması ve belediyenin destek olması kabul edildi.

Editör: Haber Merkezi